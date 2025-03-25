Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), записала в соцсети видео на фоне украинского флага.

«Я приехала домой в Испанию. На фоне флага украинского (снимаюсь)», — поделилась подробностями телеведущая.

Покинувшая Россию знаменитость пояснила, что вернулась в Испанию из Черногории, где принимала участие в выпуске программы о детях и подростках.

Телеведущая Татьяна Лазарева сообщила, что уехала из Испании на Кипр

Лазарева также рассказала о том, что после возвращения в страну она занялась записью для ютуба видео в разговорном жанре.

Ранее Татьяна Лазарева заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в международный розыск. Телеведущая также сравнила объявление в розыск в Российской Федерации с получением проклятия от Родины.

Суд в Москве в декабре заочно приговорил Лазареву к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы по статье об оправдании терроризма. До этого она была объявлена в международный розыск.

Дело по статье УК РФ в отношении телеведущей было возбуждено из-за ее слов об ударах беспилотников ВСУ по объектам на территории Российской Федерации.

* внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.