Стало известно, на каких условиях Настя Каменских выступает перед россиянами

«Пырышки-пупырышки», «У нас на районе», «Не пара» — хиты Потапа и Насти Каменских много лет играли на вечеринках и были знакомы каждому. Украинские исполнители часто давали концерты в России, но с началом спецоперации оборвали все связи и перебрались в Испанию. Из-за высказываний в поддержку Украины Потапу и Насте запретили въезд в Россию на 50 лет. Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа — прим. ред.) заявил, что их дуэт отказывается от российских наград и больше никогда не будет давать концерты в стране, но есть нюанс.

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Как выяснил Super, Каменских готова спеть для аудитории из России и на русском языке на частном мероприятии. Несмотря на слухи о разводе, которые появились в 2023 году, Настя и Потап все еще вместе как пара. Правда, их творческий дуэт распался: сейчас Алексей не выступает, а продюсирует сольный проект Каменских NK. Настя дает концерты за границей и выступает на частных мероприятиях. По данным Super, 40-минутное выступление артистки обойдётся в 50 тысяч евро (чуть больше 5 млн рублей).

Заказчики с гражданством России, как стало известно Super, могут пригласить Настю на выступление за рубежом, но «должны быть готовы к отказу». Менеджер певицы тщательно изучает потенциальных клиентов, прежде чем дать согласие на сотрудничество. Заказчику необходимо ответить на ряд вопросов и уточнить не только гражданство организатора и гостей мероприятия, но и их сферу деятельности. Кроме того, представителя певицы интересует, будут ли на выступлении медийные личности.

Касаемо трек-листа, есть свои тонкости. После отъезда в Испанию и осуждения России Каменских какое-то время продолжала петь на русском, чем спровоцировала хейт аудитории. В 2024 году Настя объяснила свой русскоязычный репертуар тем, что песни были написаны давно, поэтому в их исполнении нет ничего криминального. К 2025 году ситуация немного изменилась: теперь Каменских, по нашей информации, официально поёт только на украинском и испанском языках, но заказчики могут договориться и на исполнение русских песен. Для этого необходимо уточнить все детали о происхождении и статусе гостей с менеджером.

На заказчика ложатся все расходы по передвижению и райдеру Насти и её команды. В поездках её сопровождают тур-менеджер, звукорежиссёр, художник по свету, четыре музыканта и два танцовщика балета. Согласно райдеру, Каменских летает только бизнес-классом, её сотрудники — экономом. Вылет и пересадки в аэропорте певица осуществляет только через VIP-зал.

Если планируется наземное путешествие на расстояние меньше 200 км, заказчик предоставляет Каменских и её сопровождающим два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Внутри обязательно должны быть кондиционер, бар, телевизор и DVD-проигрыватель.

Если дорога займет больше 200 км, то певице необходим уже более вместительный автобус, где ко всем благам добавляется ещё и туалет.

Как стало известно Super, Настя рассматривает проживание только в пятизвёздочном отеле с собственным спортзалом. В номере всегда должны быть фрукты, вода без газа, чай и кофе. Для Каменских следует забронировать номер класса «люкс», её коллективу подойдут и двухместные стандарты. Также заказчик оплачивает трёхразовое питание артистки и её команды по следующей схеме: завтрак в отеле, обед за два часа до выступления и ужин после концерта. В другом случае клиент может оплатить ежедневные расходы на питание: 150 евро для Насти и 75 для каждого участника коллектива. На время выступления в райдере числятся две охраняемые гримерки. Там артистам потребуются энергетики, миндальное молоко, орехи, две бутылки просекко, один рислинг и виски. На закуску — горячие блюда и две упаковки фруктовой жвачки.

По информации Super, сейчас у Каменских большие творческие планы. Летом она планирует запись новых песен и выступления по Латинской Америке.