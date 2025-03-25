Композитор Зацепин раскрыл секрет бодрости в 99 лет

Народный артист России Александр Зацепин, которому в этом году исполнилось 99 лет, рассказал корреспонденту НСН на церемонии награждения премии «Ника», что иногда по утрам ему не хочется приступать к работе, однако он никогда не позволяет лени победить.

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Композитор получил специальный приз национальной кинематографической премии «Ника» за «Честь и достоинство». Во время вручения награды на сцене театра «Маска» он рассказал, что в возрасте 99 лет продолжает активную творческую деятельность, уже написал четыре мюзикла и балет. Позже Зацепин отметил, что поддерживать рабочий настрой ему помогает дисциплина.

«В мое время были старые грузовики, которые, если холодно, заводили с трудом вдвоем. Сначала машина не могла ехать, но прогревалась минут 10 и работала прекрасно. Я как этот грузовик с утра встану, 35 минут делаю зарядку и потом работаю. Иногда бывает, что утром неохота ничего делать, но я себя обязательно каждый день заставляю. Так приходит бодрость, завтрак, затем работа за компьютером», - рассказал он.

Музыкант также добавил, что в случае со многими его знаменитыми песнями сначала была написана музыка, на которую лишь потом создавался текст. Так, к примеру, проходила совместная работа Зацепина с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым, с которым они вместе создали песни к фильмам «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и ряду других проектов.

«Стихи Дербенев всегда писал уже на музыку. Немногие из поэтов любили писать на музыку. Обычно в этом случае композиторы дают еще рыбу с текстом как попало. Он всегда просил меня записать 10-12 куплетов, чтобы было подольше. Говорил, что ходит, включая магнитофон, слушает и под музыку пишет стихи. Потому чувствовал все эти остановки, которые очень важны», - пояснил Зацепин.

Церемония вручения 38-й Национальной кинематографической премии «Ника» состоялась в Москве 24 марта. Триумфатором премии стала лента режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», картина получила сразу семь наград. Лучшим режиссером признали Бакура Бакурадзе за картину «Снег в моем дворе», напоминает «Радиоточка НСН».