Певица Наталья Штурм опухла от аллергии и заявила, что ее сглазили

Наталья Штурм в панике: певица столкнулась с жуткой аллергией во время отдыха в Макао. Звезда 90-х опубликовала в соцсетях шокирующие кадры своего опухшего лица, сопроводив их эмоциональным сообщением: «Это сглаз! Смотреть невозможно!».

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По словам артистки, реакция началась внезапно — страшный зуд по всему телу, опухшая гортань и ладони.

«Как обычно, когда мужика сглазили — ладно, но чтобы здоровье… Это уже слишком!» — негодует Штурм.

Среди возможных причин она называет экзотическую рыбу фугу, которую пробовала накануне, или последствия липосакции, сделанной ранее.

Это не первая медицинская проблема певицы — в мае она уже обращалась к врачам с жалобами на странные шишки на животе после пластической операции. Тогда хирург Аминат Кибишева успокоила пациентку, объяснив новообразования как последствия некроза, не опасные для жизни.

Сейчас Штурм, несмотря на недомогание, продолжает отдыхать в фешенебельном отеле азиатского игорного рая. Певица активно советуется с подписчиками-медиками, пытаясь найти способ снять аллергическую реакцию. «Главное, что не смертельно, но очень противно», — комментирует свое состояние артистка.

Поклонники гадают — то ли это действительно последствия экзотической кухни, то ли продолжение медицинской эпопеи после неудачной пластики. Так или иначе, звезда «Школьного романа» обещает скоро прийти в норму и вернуться к активной творческой деятельности.