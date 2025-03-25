Изменившаяся Вера Алентова пришла проститься с Голубкиной

Актриса Вера Алентова появились у храма Святителя Николая на Трех горах. Примечательно, что актрису не все сразу узнали. Некоторые журналисты перешептывались, что она сильно изменилась. Дело в том, что несколько лет назад Алентова сделала пластическую операцию, которая её сильно изменила. И хотя прошло уже много времени, внешность так и осталась отличной от той, что была до пластики.

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"Кто это"? - Спрашивали друг у друга некоторые корреспонденты, которые её и не узнали.

Перед храмом Вера Валентиновна остановилась и сказала несколько слов о Ларисе Голубкиной, с которой была хорошо знакома. Затем она скрылась в глубине зала для прощаний.