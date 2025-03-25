Экс-участница «Ранеток» сделала шокирующее признание

Евгения Огурцова из группы «Ранетки» призналась, что хотела оставить свою дочку в роддоме. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в соцсетях она рассказала, что испугалась ее ахондроплазии — карликовости.

© Кадр из видео

Напомним, что Огурцова воспитывает сына и дочь. Она стала мамой во второй раз в 2021 году, в браке с третьим мужем, звукорежиссером Николаем Осиповым. Когда малышке исполнился год, артистка призналась, что ребенок болен ахондроплазией.

По словам Огурцовой, когда она узнала о диагнозе, то впала в шок. Ее первой мыслью было оставить девочку в роддоме. Напряжение было настолько большим, что артистка боялась «просто уехать в психоневрологический диспансер».

«И чтобы этого не произошло, произошла психологическая защита. Напряжение резко упало от этой мысли, что я сейчас ее оставлю, и все будет окей. Этого хватило, чтобы восстановиться, как-то прийти в себя, и в следующую секунду я себе ответила, что, конечно же, да никогда я ее нигде никому не оставлю!», — добавила она.

Огурцова переживала, полюбит ли ребенка ее супруг. При первом разговоре мужчина сказал ей, что шокирован произошедшим, однако в действительности ничего страшного не произошло.