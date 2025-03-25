Филипп Киркоров тяжело переживает уход своего отца, с которым он всегда был близок. Напомним, что Бедрос скончался 18 марта на 93-м году жизни. После его смерти Филипп столкнулся с серьезной проблемой.

Отца Филипп поддерживал до последнего. Перед Новым годом он в беседе с журналистами признавался, что Бедрос слаб. При этом добавил: мечтает, чтобы их традиция – играть всей семьей в лото в новогоднюю ночь – сохранялась еще много лет. В шоу-бизнесе все знают: Филипп прилагал все усилия, чтобы восстановить здоровье отца.

В ближайшее время Киркорову предстоит принять трудное решение. 40 дней со дня смерти Бедроса придется на 26 апреля. По сложившимся традициям в этот день близкие усопшего должны посетить кладбище, а также организовать поминки. Но у Филиппа на 26-е намечен концерт, и не в Москве.

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В последние годы Филипп не гастролировал. Он отказался даже от летнего чеса по черноморским курортам, хотя до этого не пропускал ни один концертный сезон. Певец планировал вернуться к сольникам в конце апреля.

И вот теперь перед Филиппом стоит трудный выбор, как быть с концертом, который выпадает на 26 апреля – день, когда душа Бедроса уйдет в то место, которое ей уготовал Господь.

Сам Филипп еще не делал заявлений по этому поводу. Впрочем, поклонники Киркорова уверены: концерт Киркоров отменять не будет и посвятит его памяти отца. Ведь Бедрос так любил, когда его сын выходил к зрителям и дарил им радость.