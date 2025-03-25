Кай Метов на юбилее в Кремле показал дочь из Германии

Кай Метов отметил 60-летие большим концертом в Кремле. В этот вечер его поздравляли звездные подруги – Маша Распутина и Татьяна Буланова.

© Московский Комсомолец

Но главным подарком стало присутствие на концерте дочери Кристины, которая специально прилетела к отцу из Германии.

– 60 лет мне исполнилось в сентябре, – честно признался Кай перед концертом. – Но, прежде чем выступить на главной сцене страны, я проехал огромное количество городов, чтобы сегодня все было без сучка и задоринки.

В ожидании выхода на сцену Кай познакомил журналистов со своей дочкой и внучкой, которые, как известно, живут в Германии.

– Я очень благодарен, что они с дочкой прилетели сегодня на концерт, – не мог скрыть эмоций Метов. – Это дорогого стоит. Потому что в наше время перелет из другой страны – не очень просто.

Кай признался, что с дочкой Кристиной смог выстроить доверительные отношения. Артист уверен: это произошло благодаря правильному подходу к воспитанию.

– Я был воспитан своими родителями по-другому, у нас в отношениях было больше строгости, – признался Кай. – Когда пришел черед воспитывать своих детей, я был более дипломатичным. Я их не ругал за какие-то проступки. А вечерами рассказывал сказки собственного сочинения. И в них вворачивал определенные сюжетные истории: те, которые происходили в жизни моих детей. И на примере героев сказок объяснял, где они поступили неправильно.

© Московский Комсомолец

Дочка Кая подтвердила: отец говорит правду.

– Когда в моей жизни возникают серьезные моменты, я в первую очередь спрашиваю папиного мнения, – не стала скрывать Кристина. – И чаще поступаю так, как он советует.

При этом о родстве с Каем Кристина старается не распространяться.

– Я на самом деле стеснительный человек, – продолжила девушка. – Когда мне говорят: «Ой, у вас папа – Кай Метов», чаще опускаю взгляд. Хотя внутренне мы с дочкой очень гордимся, что он у нас такой талантливый.

Свой талант Кай продемонстрировал на сцене Кремля. В этот вечер Метов исполнил не только главные хиты, но и лирические композиции, которые широкой публике не так известны. После каждой песни зрители устраивали ему продолжительные овации.

Сюрпризом для поклонников стало появление в концерте звездных подруг. Первой на сцену вышла Татьяна Буланова, которая спела с юбиляром «Не уходи, побудь».

– Эту композицию мы буквально на днях записали, надеюсь, она понравится слушателям, – призналась Буланова. – А вообще мы с Каем дружим очень давно. Я даже не помню, сколько лет. Кай и с моим мужем дружит.

Под занавес на сцене появилась Маша Распутина. В свое время именно Метов написал легендарной артистке «Розу чайную», которую они в этот вечер спели дуэтом.

– Кай – молодой, – уверяла звезда за кулисами. – 60 лет для мужчины – это только старт! Я Кая люблю прежде всего как человека. Он – классный. Если дал слово – всегда выполнит. А потом с ним есть о чем поговорить. Он интеллектуально очень развит! – А как его любят дети! – восхитилась Мария. – Он умеет найти к ним подход. Это же не так просто. А Кай может. Сколько я знаю детей – все его обожают!

К слову, Кай признался журналистам, что не против еще раз стать папой. Благо что любимая девушка у него имеется. Она – его главная опора и помощник во всех концертных делах.

– Как небесная канцелярия решит, – отшутился певец. – Желание, силы и время есть. Единственное, что гастролей много!

Провожали Метова стоя. Артист напоследок пообещал, что расслабляться не планирует. Будет радовать поклонников и дальше.