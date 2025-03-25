Сын Бари Алибасова сделал признание о семье Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сын музыканта Бари Алибасова признался, что не любит всю семью Лидии Федосеевой-Шукшиной, несмотря на то, что актриса была женой его отца. По его словам, нравится ему только ее дочь Анна.

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В личном блоге Бари отметил – Федосеева-Шукшина буквально стала жертвой своих же дочерей. Он подчеркнул, что Мария и Ольга сейчас ведут «петушиные бои».

«Мы поговорим о том, как Лидия Николаевна докатилась до того, что живет в нищете, и ей нечего оставить в наследство. Также мы поговорим о петушиных боях ее дочерей Оли и Маши на тему того, кто же будет обладать произведениями Василия Макаровича. Вся семья Шукшиных, кроме Ани, мне неприятна», - поделился мнением Алибасов-младший.

Сын артиста заявил, что считает Марию Шукшину двуличным человеком, а ее сестру Ольгу он не любит за то, что она поливала грязью его семью. Неприятен Бари и писатель Шукшин, за произведения которого продолжается борьба.

Также Алибасов-младший отметил, что его отец и Лидия Федосеева-Шукшина никогда не были счастливы вместе. По его словам, актриса ушла, когда поняла, что муж не сможет обеспечить ей старость, поэтому «сделала ставку» на дочь.

Ранее сын Бари Алибасова стал жертвой мошенников.