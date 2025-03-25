Гоша Куценко заплакал, узнав про освобождение Михаила Ефремова из колонии
Первой реакцией актера Гоши Куценко на решение суда об УДО Михаила Ефремова стали слезы.
Об этом в разговоре с aif.ru сообщил сам Куценко. Он подчеркнул:
"Для всех нас это грандиозная новость. Все мы очень этого ждали".
"Конечно, мы его ждем, я думаю, он сейчас будет принят нами, друзьями, семьей до слез", - продолжил артист, указывая: "Первая реакция - слезы, слезы, слезы".
По мнению коллеги заключенного, Ефремов "искупил вину в своей душе и уже не раз", за время, проведенное в исправительной колонии, став совсем другим человеком.
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Ефремов выходит на свободу 9 апреля. Об условно-досрочном освобождении актера стало известно утром 24 марта.
Ранее происходящее прокомментировал его сын Никита.