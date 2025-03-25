Цыганова раскрыла, почему Ефремова надо было оставить в тюрьме

Вчера, 24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. По словам его адвоката Юрия Падалко, актер выйдет на свободу уж 9 апреля. Всего в колонии Ефремов провел 4 с лишним года, после того как устроил смертельное ДТП в июне в 2020 года. Для коллег и друзей Михаила новость стала радостной: многие высказались о том, что с нетерпением ждут его возвращения.

© Super.ru

Сам актер во время заседания суда, на котором присутствовал по видеосвязи, заявил, что искренне раскаялся в совершенно преступлении, и что в колонии полностью переосмыслил свою жизнь. Он публично отказался от алкоголя и больше не планирует садиться за руль.

«Все иски мной выплачены. За все время не было ни дня, что я не думал о своем грехе. Я осознал, что моя вседозволенность и пьянство привели меня к заключению. В колонии я встал с головы на ноги и черное для меня больше никогда не будет белым», — заявил Михаил Ефремов.

С мнением суда, коллег и близких актера не согласна Виктория Цыганова. Новость привела певицу в ярость, которую она выразила в своем Telegram-канале. Цыганова категорично заявила, что Михаила Ефремова следовало оставить в колонии, поскольку, по ее мнению, процесс перевоспитания еще не завершился.

«Ефремова выпустили из тюрьмы по УДО. Тушите свет... За убийство и езду в нетрезвом виде актёр отсидел всего четыре года. Суд посчитал, что "цели уголовного наказания на данный момент достигнуты". Не помешало Ефремову получить УДО и грубое нарушение правил ИК с недавним весёлым звонком. "Все равны. Но некоторые более равны, чем другие". Букет Ефремова: убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится. Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается. Очень жаль, что у нас не работает ни закон, ни общественное мнение», — Виктория Цыганова.

Виктория Цыганова выразила уверенность, что УДО Ефремова — роковая ошибка, которая повлечёт за собой страшные последствия.

«Ожидаем интересные новости о "чудовищной движухе" в Белгородской области. Господь же всё открывает — мы всё это увидим. Но когда он ещё кого-то убьет — будет уже поздно...», — высказалась певица в своем посте.

Ранее Гоша Куценко рассказал, как изменился Михаил Ефремов в колонии.