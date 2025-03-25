Режиссера, получившего «Оскар» за лучший документальный фильм, избили и задержали

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы избили палестинского режиссера Хамдана Баллала, снявшего документальный фильм «Нет другой земли». Об этом сообщает Associated Press.

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В публикации подчеркивается, что после избиения Баллала задержали военнослужащие. По словам адвоката Лии Циммель, арест произошел в деревне Сусия.

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Режиссера и еще двух палестинцев держат на военной базе для оказания медицинской помощи. Циммель добавила, что не смогла связаться со своим подзащитным.

В ночь на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Впервые одним из номинантов стал российский актер Юра Борисов — он был претендентом на получение статуэтки за лучшую роль второго плана. Однако премию забрал Киран Калкин.

Лучшим документальным фильмом стала работа «Нет другой земли». Питер Строан с «Конклавом» победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий». «Субстанция» взяла только одну статуэтку за лучший грим и прически. «Я не робот» стал лучшим короткометражным игровым фильмом.

Ранее Михалков заявил, что не верит в интерес Голливуда к российскому кино.