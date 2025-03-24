Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл новые подробности лечения от рака. В разговоре с врачом-психиатром и наркологом Василием Шуровым, доступном в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что пережил парализующую боль.

По словам журналиста, несмотря на то, что он регулярно записывал позитивные ролики о борьбе с болезнью, он испытывал сильные боли. «Боли, которые я испытывал, не оставляли мне возможности думать о том, что я выживу. Просто лишали меня воли, они парализовывали меня», — вспомнил Кушанашвили. Он также признался, что из-за подобных ощущений задумывался о том, чтобы лишить себя жизни.

Ведущий объяснил, что старался быть бодрым, чтобы не расстраивать детей и показывать пример подписчикам.

В ноябре 2024 года журналист рассказал, что проходит сеансы химиотерапии. Он заявил, что полон надежд на лучшую жизнь.

В конце июне 2024 года стало известно, что Кушанашвили госпитализировали с сильными болями в животе и области сердца и экстренно прооперировали. Позднее его друг, музыкальный журналист Владимир Полупанов рассказал, что у телеведущего обнаружили злокачественную опухоль.