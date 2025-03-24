Избранник Тейлор Свифт готов пожертвовать браком с певицей ради карьеры

Тейлор Свифт состоит в крепких отношениях с игроком в американский футбол Трэвисом Келси. Однако, как сообщают иностранные СМИ, в паре не все так гладко, как кажется. Издание Radar Online со ссылкой на инсайдера передает, что спортсмен не готов идти на жертвы ради любимой.

© WomanHit.ru

Дело в том, что Трэвис пока не хочет завязывать с футбольной карьерой, чем может «уязвить эго» Тейлор. Певица, в свою очередь, готова к браку и материнству, и вполне возможно, что она не захочет ждать Келси.

Трэвис объявил, что не уходит из спорта, как планировал ранее. Его команда потерпела поражение в Супербоуле, и теперь он хочет взять реванш.

«Самое главное, это то, что я чертовски люблю играть в футбол», — говорил Келси.

35-летняя Свифт надеялась, что ее спутник покинет мир большого спорта и остепенится. Вот что сообщил инсайдер: «Идея заключалась в том, что Трэвис выигрывает Супербоул и уходит в сиянии славы. Так у них было бы больше времени, чтобы спланировать свадьбу и ребенка». Однако все сложилось иначе.

Теперь фанаты опасаются, что стремление Келси отыграться создаст напряженность в паре. Инсайдер отметил: «Было бы неудивительно, если бы эго Тейлор было уязвлено, если бы он выбрал свою карьеру, а не ее».