19-летняя невеста Лепса высказалась о планах завести детей

Невеста Григория Лепса, блогерша Аврора Киба, сообщила в беседе с POPCAKE, что пока не планирует заводить детей.

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«Дети обязательны. Куда без детей? Но пока не планируем», — отметила блогерша.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей. В марте 2025-го народный артист заявил, что свадьба состоится летом. Он также хотел бы обвенчаться с Кибой.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.