Буйнов привел 19-летнего внука-красавца на съемки ТВ-шоу

Певец Александр Буйнов в честь своего юбилея согласился на съемки ТВ-передачи. На шоу были приглашены друзья и близкие артиста, в том числе 19-летний внук, который вырос, по мнению поклонников исполнителя, красавцем.

Александр Буйнов-младший пришел в студию передачи «МАЛАХОВ» и приковал к себе взгляды всех гостей, которые отметили привлекательность молодого человека. Внук на голову выше своего звездного дедушки.

«Горжусь им. От него исходит безмерная любовь — и я это чувствую», - поделился певец.

© Кадр из шоу "МАЛАХОВ"

Отметим, что внук Буйнова окончил кадетское училище, но после выпуска не продолжил военную карьеру. Сейчас Александр учится в Москве на дизайнера одежды и планирует запустить свой проект вещей для женщин.

Также в эфире программы Буйнов-младший доказал, что неплохо поет. Вместе с дедом он спел песню «Пусть».

Ранее появилась информация, что женщине, которую сбил Александр Буйнов, предстоит серьезная операция.