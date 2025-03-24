Оскандалившийся Апачев получает от 2 млн рублей за концерт

Гонорар за выступление российского рэпера Акима Апачева, который угодил в скандал после поездки в освобожденную от оккупации ВСУ Суджу в Курской области, составляет несколько миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Его гонорар начинается от 2 миллионов рублей. Аким Апачев очень любит выступать, очень любит славу. На мой взгляд, он честно отрабатывает свои концерты. Что касается райдера, я уверен: там, как и у большинства артистов, может быть алкоголь», — приводит его слова «Абзац».

Также Дворцов допустил, что исполнитель находит работу на мероприятиях не через агентства, а с помощью «сарафанного радио» и прямых контактов его заказчиков с концертным директором.

Напомним — 23 марта Апачев опубликовал в социальных сетях фотографии из Суджи, на которых он запечатлен рисующим нецензурное послание украинским военнослужащим на одном из городских домов. Несмотря на патриотическую ориентацию рэпера, его поступок вызвал осуждение со стороны общественности. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пригрозил музыканту административным преследованием.

Также в рамках визита в регион Апачев провел в Курске третий урок Открытого Русского Космоса.