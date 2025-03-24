Юрий Стоянов ушел из жюри шоу "Один в один" из-за перепалки Баскова
Перепалка между ведущим шоу "Один в один" Николаем Басковым и членом жюри Алексеем Чумаковым вывела из себя Юрия Стоянова. Он покинул судейское место во время разговора артистов, предложив "позвать, когда закончите". Поводом для ссоры стало выступление Надежды Ангарской в образе Ареты Франклин.
Певица удостоилась россыпи комплиментов от коллег - членов жюри, но получила довольно скромную оценку от Чумакова.
"Я знаю Арету Франклин. Дело не в вокале - вы спели бомбически. Сказать, что это похоже - не похоже", - отметил он.
"Не могу сказать, что это ваш бомбический номер", - резюмировал судья.
Николай Басков категорически не согласился и на несколько минут вышел из роли ведущего и стал спорить с Чумаковым.
Юрий Стоянов же, незадолго до эмоционального обсуждения коллег успел выказать свою высокую оценку выступления певицы в смелом образе.
"Вот это было один в один. Это номер для открытого рта. Разинул рот и отсидел до конца. Спасибо за эту высокопрофессиональную работу", - практически аплодировал актер.