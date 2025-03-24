Стало известно, с кем закрутила роман бывшая невестка Дональда Трампа

Американский гольфист Тайгер Вудс подтвердил, что встречается с бывшей невесткой президента США Дональда Трампа Ванессой Трамп. Об этом он заявил на своей странице в X.

Напомним, что Дональд Трамп-младший и Ванесса были женаты с 2005 по 2018 год. В их браке родились пятеро детей. Накануне СМИ сообщали, что экс-невестка президента начала отношения с Вудсом, хотя источники отмечали — пока их намерения «не слишком серьезны». Гольфист подтвердил слухи и опубликовал совместные снимки с возлюбленной. На одном из них Ванесса и Тайгер лежат в обнимку в гамаке.

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«Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной! Мы с нетерпением ждем нашего совместного путешествия по жизни. В это время мы бы хотели уединиться для всех тех, кто близок нашему сердцу», — написал он.

Напомним, что Вудс также ранее был женат — его супругой была шведка Элин Нордегрен. Они развелись в 2010 году после измены со стороны гольфиста.