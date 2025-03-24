Уехавшая из России Кристина Орбакайте получала 250 тыс. долларов за выступление под фонограмму на корпоративе. Неожиданную правду о певице раскрыл Анатолий Калмыков в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

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Актер из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» рассказал, что среди российских знаменитостей есть те, кто просит баснословные гонорары за участие в корпоративах. В качестве примера Анатолий Калмыков привел Кристину Орбакайте, получавшую по 250 тыс. долларов. При этом, по словам артиста, она пела под фонограмму.

«Есть одна певица, у нее мама очень знаменитая, так мы с этой певицей работали на корпоративе. <…> Мне организатор говорит: „Посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тыс. долларов за три песни под фонограмму“. Певицу не хочу называть. Назвать? Орбакайте», — поделился Анатолий Калмыков.

Напомним, в конце января Кристина Орбакайте попала в скандал после выступления с Филиппом Киркоровым на богатой еврейской свадьбе в США. По информации СМИ, артисты исполнили со сцены свои русскоязычные хиты, а бывший муж Аллы Пугачевой также спел композицию «Дива» на иврите, а также исполнил песню на азербайджанском языке. После этого в России призвали запретить концерты Филиппа Киркорова. Дочь Аллы Пугачевой же «отмена» не коснулась, поскольку она давно не живет в РФ.

Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда певица периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у знаменитости сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре артистка заявила, что это были ее заключительные концерты в стране, а недавно анонсировала новый гастрольный тур по Европе весной и летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Орбакайте обратилась к жителям Германии после скандала в США. Певица призналась, что с нетерпением ждет «долгожданной встречи» с зарубежной публикой.