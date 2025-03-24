Дана Борисова борется с неизлечимым заболеванием

Телеведущая Дана Борисова рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием. Звезда поделилась в интервью Леди Mail, что ей диагностировали биполярное расстройство, и она каждый день уже шесть лет находится в терапии.

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Знаменитость не скрывает свои проблемы со здоровьем. Она призналась, что принимает таблетки, но иногда из-за препаратов у нее ухудшается самочувствие. Также она рассказала, что у нее случаются обострения болезни – это происходит почти в одно время.

«В эти периоды мне очень плохо: даже разговаривать тяжело, каждое слово дается с трудом. У меня появляется страх выйти из дома, я могу неделями из квартиры носа не показывать. Возникает мания — состояние, когда меня швыряет то в повышенную радость и болтливость, то в непроходимое уныние», – поделилась звезда.

Борисова отметила, что у нее бывали особенно сложные периоды. В это время она не принимала препараты. Из-за этого у нее была потеря памяти.

«Однажды я аж целый месяц себя не помнила. Ходила на какие-то идиотские и совершенно мне не нужные процедуры в косметологическую клинику, просадила на них больше миллиона. Привела откуда-то домой двух собак… Очнулась спустя четыре недели в Таиланде: я сижу в аэропорту, а кругом — тайцы!» — добавила артистка.

Теперь она строго следит за своим состоянием и не пропускает прием таблеток. Как говорит теледива, иначе у нее начнется депрессия.

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