«Падают, падают, падают листья». Буйнову — 75

Газета.Ru
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Певец Александр Буйнов во время выступления, 2023 год
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Певец Александр Буйнов во время выступления, 2023 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Музыканты Александр Буйнов (слева) и Сергей Перегуда из ансамбля «Веселые ребята», 1988 год
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Музыканты Александр Буйнов (слева) и Сергей Перегуда из ансамбля «Веселые ребята», 1988 год 
© Роман Подэрни/ТАСС
Певец Александр Буйнов, 1991 год
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Певец Александр Буйнов, 1991 год 
© Алексей Антонов, Олег Власов/ТАСС
Артисты Александр Цекало, Алла Пугачева, Николай Расторгуев, Александр Буйнов на концерте «Рождественские встречи» в спорткомплексе «Олимпийский», 1992 год
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Артисты Александр Цекало, Алла Пугачева, Николай Расторгуев, Александр Буйнов на концерте «Рождественские встречи» в спорткомплексе «Олимпийский», 1992 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

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Певец Александр Буйнов выступает на сцене, 1994 год
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Певец Александр Буйнов выступает на сцене, 1994 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Певец Александр Буйнов во время собственного творческого вечера в диско-клубе развлекательного комплекса «Карусель», 1994 год
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Певец Александр Буйнов во время собственного творческого вечера в диско-клубе развлекательного комплекса «Карусель», 1994 год 
© Олег Булдаков/ТАСС
Певец Александр Буйнов, 1996 год
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Певец Александр Буйнов, 1996 год 
© Юрий Заритовский/РИА Новости
Певец Александр Буйнов во время выступления в развлекательном комплексе «Метелица» на Новом Арбате, 2002 год
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Певец Александр Буйнов во время выступления в развлекательном комплексе «Метелица» на Новом Арбате, 2002 год 
© Антон Денисов/ТАСС
Ведущая программы Анастасия Заворотнюк (1971–2024) и певец Александр Буйнов во время съемок шоу «Танцы на льду», 2006 год
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Ведущая программы Анастасия Заворотнюк (1971–2024) и певец Александр Буйнов во время съемок шоу «Танцы на льду», 2006 год 
© Георгий Бучукури/ТАСС

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Певец Александр Буйнов, 2010 год
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Певец Александр Буйнов, 2010 год 
© Петр Чернов/РИА Новости
Певица Алла Пугачева выступает на своих «Рождественских встречах» в СК «Олимпийский» в Москве, 2012 год
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Певица Алла Пугачева выступает на своих «Рождественских встречах» в СК «Олимпийский» в Москве, 2012 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Певец Александр Буйнов с участницами группы «Блестящие» во время съемок новогодней программы «Голубой огонек», 2010 год
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Певец Александр Буйнов с участницами группы «Блестящие» во время съемок новогодней программы «Голубой огонек», 2010 год 
© Алексей Ладыгин/ТАСС
Певцы Александр Буйнов, Лев Лещенко и Александр Маршал на праздничном концерте, посвященном 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год
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Певцы Александр Буйнов, Лев Лещенко и Александр Маршал на праздничном концерте, посвященном 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Певец Александр Буйнов во время выступления в Государственном Кремлевском дворце, 2016 год
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Певец Александр Буйнов во время выступления в Государственном Кремлевском дворце, 2016 год 
© Сергей Бобылев/ТАСС

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Певцы Александр Буйнов и Жасмин в Государственном Кремлевском дворце, 2017 год
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Певцы Александр Буйнов и Жасмин в Государственном Кремлевском дворце, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певцы Олег Газманов и Александр Буйнов во время съемок программы «Новогодний голубой огонек», 2020 год
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Певцы Олег Газманов и Александр Буйнов во время съемок программы «Новогодний голубой огонек», 2020 год 
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости
Певцы Денис Майданов и Александр Буйнов выступают на праздничном концерте «Наш Новый год» в Москве, 2022 год
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Певцы Денис Майданов и Александр Буйнов выступают на праздничном концерте «Наш Новый год» в Москве, 2022 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певец Александр Буйнов на концерте «Песня года 2022» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
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Певец Александр Буйнов на концерте «Песня года 2022» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 
© Виталий Белоусов/РИА Новости
Певцы Александр Буйнов и Лолита на концерте «Песня года 2024» в концертном зале спортивного комплекса «Мегаспорт» в Москве
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Певцы Александр Буйнов и Лолита на концерте «Песня года 2024» в концертном зале спортивного комплекса «Мегаспорт» в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

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Певец Александр Буйнов на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025»
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Певец Александр Буйнов на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025» 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Буйнов родился в Москве. Его отец — военный летчик, мать — профессиональный музыкант. Все четверо сыновей супругов окончили музыкальную школу, но связал свою жизнь с музыкой только Александр.

Буйнов начал эстрадную карьеру в составе коллектива Александра Градского «Скоморохи», играл на клавишах. В 1973 году стал участником ансамбля «Веселые ребята», проработал там 16 лет. Вместе с коллективом недолго выступала и Алла Пугачева, роман с которой приписывают Буйнову.

С 1989 года Буйнов начал сольную карьеру. На 90-е годы пришелся пик популярности артиста. Буйнов выпускает хиты «Падают листья», «Пусть», «Горький мед», «Две жизни», «Пустой бамбук», «Капитан Каталкин», «Мои финансы поют романсы», «ВДВ — С неба привет», «В Париже ночь» и многие другие.