Дженнифер Энистон заметили на ужине с Педро Паскалем

Звездная пара никак не прокомментировала свой выход.

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Актриса Дженнифер Энистон была замечена на ужине с коллегой Педро Паскалем в Западном Голливуде. Фотографии, сделанные папарацци, были опубликованы на сайте Daily Mail. 56-летняя Энистон и 49-летний Паскаль провели около трех часов в баре Tower, расположенном в отеле Sunset Tower. После ужина актеры продолжили общение на парковке, прежде чем разъехаться на разных машинах.

Это совместное появление знаменитостей вызвало интерес у поклонников, особенно на фоне слухов о том, что Педро Паскаль может присоединиться к актерскому составу сериала Энистон «Утреннее шоу».

Напомним, что в конце февраля издание Life&Style со ссылкой на инсайдера сообщило, что Дженнифер Энистон начала ходить на свидания спустя почти 7 лет после развода. По словам источника, актриса предпочитает сохранять конфиденциальность и избегает публичных встреч с потенциальными партнерами.

«Все это происходит за закрытыми дверями. Она встречается с мужчинами в домах их общих друзей, или они приходят к ней. Она предпочитает контролировать ситуацию и охранять свою частную жизнь», — отметил собеседник издания.

Дженнифер Энистон дважды состояла в браке. В 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, но их союз распался спустя пять лет. В 2011 году актриса начала встречаться с Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма «Жажда странствий».

Пара обручилась в 2012 году и сыграла свадьбу в 2015-м, однако в 2018-м они объявили о расставании.