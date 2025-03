Умер Ларри Тэмблин, американский актер и фронтмен группы The Standells

Скончался Ларри Тэмблин, американский музыкант, актер, композитор, автор песен, монтажер, основатель и лидер группы The Standells.

Ларри отошел 21 марта в возрасте 82 лет. Об этом пишет People со ссылкой на племянника артиста. Причина смерти не разглашается.

Ларри Тэмблин родился 5 февраля 1943 года в Лос-Анджелесе в семье актера Эдди Тэмблина. Брат - номинант премии "Оскар" актер Расс Тэмблин.

Тэмблин начал карьеру в шоу-бизнесе как сольный исполнитель в 1950-х, далее основав рок-группу Larry Tamblyn and The Standells - в 1962 году. Коллектив записал свой первый 45-дюймовый сингл You'll Be Mine Someday / Girl In My Heart в 1963-м, а год спустя подписал контракт с Liberty Label и сменил название на The Standells.

Группа выпустила несколько хитов, включая треки Try It, Can't Help But Love You и Dirty Water. Последний поднялся до одиннадцатого места в чарте Billboard.