Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска»

Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций в эфире после смерти отца. В новом выпуске шоу «Маска» на НТВ певец расплакался, вспоминая о Бедросе Киркорове.

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Седьмой выпуск шоу «Маска» посвятили памяти скончавшегося отца Филиппа Киркорова, а его девизом стала фраза: «The show must go on». Несмотря на трагедию, певец не пропустил съемки проекта. Артист появился в эфире в черном блестящем костюме и поделился воспоминаниями о родном человеке.

«Сегодня я вынужден нарушить развлекательный жанр нашей любимой программы и затронуть тему совсем невеселую. Как многие знают, на днях ушел из жизни народный артист России и мой папа — Бедрос Киркоров. Он с первой серии был безумным фанатом шоу „Маска“, успел поучаствовать в проекте в преклонном возрасте, когда ему было 90 лет. Не все могут держать на себе десятки килограммов, петь и танцевать в духоте», — высказался Филипп Киркоров.

Певец признался, что своим успехом в карьере он обязан отцу. По словам Филиппа Киркорова, его «учили» выходить к зрителям, несмотря ни на что, поэтому он принял решение выйти в эфир.

«Он сделал из меня большого артиста и, как артист, сегодня я улыбаюсь вам, несмотря ни на что — так меня учили. И папа, я уверен, всем нам улыбается с небес. Шоу должно продолжаться! Спасибо!» — заявил артист.

Весь выпуск Филипп Киркоров держался стойко, но дал волю эмоциям после выступления участника в костюме Боксера с песней «Занавес», посвятившего номер Бедросу Киркорову. Все были растроганы, а сам певец расплакался. Он признался, что это «тяжелый вечер» для него, но поблагодарил всех участников за поддержку.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. Причиной смерти народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров высказался о смерти отца. Артист признался: трагедия «выбила из строя», и теперь он «главный в семье».