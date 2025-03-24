Отрекшийся от детей Данко заявил, что дочь с ДЦП ни в чем не нуждается

Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, отрекся от внебрачных дочерей, одна из которых страдает ДЦП, и подвергся критике в Сети. После этого он вновь вышел на связь в личном блоге и заявил, что делает все для наследниц.

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«Жизнь — это путь. На этом пути у каждого есть прошлое, ошибки, победы, взлеты и падения. Мои прошлые отношения — часть этой дороги. У меня есть дети, и я всегда был для них отцом. Старшая дочь давно выросла и строит свою жизнь в другой стране, младшая ни в чем не нуждается — я делаю все, что должен делать мужчина в сложившихся обстоятельствах», - заверил Данко.

Он также отметил, что сейчас счастлив в браке с другой женщиной, у него растет замечательный сын Эммануил. По этой причине певец не хочет больше оглядываться в прошлое.

«Почему вместо того, чтобы радоваться за человека, который нашел свое счастье и любовь, его пытаются тянуть обратно?» - задался вопросом артист.

Он призвал хейтеров заняться своей личной жизнью и не совать нос в чужую.

Данко поддержала его жена Мария Силуянова. Она предположила, что в комментариях особенно «бомбит» тех, кто не смог построить свое личное счастье.

Напомним, у Данко есть две дочери от экс-возлюбленной Натальи Устиненко: 21-летняя Софья и 10-летняя Агата, страдающая ДЦП. Исполнитель хита «Московская ночь» после расставания с бывшей перестал общаться с детьми.

Ранее певец заявил, что «не считает семьей» бывшую возлюбленную и рожденных от нее двух дочерей. Он заверил, что одна из них уехала во вражескую страну, поэтому он прекратил с ней общение. О страдающей ДЦП девочке, которая осталась в Москве, Данко предпочел не вспоминать.