17-летняя дочь Даны Борисовой Полина сделала пластику носа

17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина призналась, что сделала пластику носа. Девушка опубликовала в личном блоге фото до и после хирургического вмешательства.

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В конце февраля Дана отвела наследницу на консультацию к пластическому хирургу. Специалист с помощью графики показывал, как изменится внешность Полины, если она решится на новый нос. И, по всей видимости, врач все-таки смог ее убедить.

В соцсетях девушка вышла на связь с поклонниками и рассказала об операции. Она поделилась, что полностью довольна результатом.

«Мой новый носик», - сообщила Полина.

К слову, дочь Борисовой уже давно работает над своей внешностью. Так, звездная мама разрешила Полине сделать так называемые «углы Джоли», за что несовершеннолетнюю раскритиковали. Впрочем, девушка на хейт внимание не обращает, так как считает, что не делает с собой ничего плохого.

Ранее Дана Борисова обвинила Алексея Чумакова в изменах жене.