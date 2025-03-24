Лукашенко поздравил Александра Буйнова с 75-летием

С невероятной энергией и харизмой ассоциируют поклонники народного артиста Российской Федерации Александра Буйнова, который отмечает 24 марта свое 75-летие.

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Одаренный певец, который, уточняют новостные порталы, начинал свою карьеру на эстраде в белорусском Гомеле. И за прошедшие десятилетия он создал множество незабываемых хитов, а творчество кумира миллионов объединяет людей, дарит радость и вдохновение.

В поздравительном адресе, который направил юбиляру президент Беларуси Александр Лукашенко, отмечается, что благодаря высокому исполнительскому мастерству и вдохновенному труду народный артист заслужил "уважение в профессиональной музыкальной среде и завоевал сердца многочисленных поклонников".

Белорусские зрители, констатирует глава государства, слова которого приводит его пресс-служба, любят замечательные песни Буйнова, всегда "наполненные энергией и оптимизмом". Президент выразил уверенность в том, что творчество одаренного вокалиста "и впредь будет способствовать укреплению связей между народами" Союзного государства.

Кстати, в первой декаде апреля, сообщают информационные порталы, в Государственном Кремлевском дворце юбиляр собирает гостей на свой грандиозный концерт. В его программу включены как любимые всеми хиты, так и новые композиции. Зрителей ждут яркие музыкальные номера, неожиданные дуэты и сюрпризы от именитых участников представления.