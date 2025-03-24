В суде Парижа начался процесс против Депардье

Актёра обвиняют в домогательствах во время съёмок фильма 2021 года «Зелёные ставни».

Слушания будут идти 24 и 25 марта. Из-за состояния здоровья актёра медэксперт ограничил длительность заседаний шестью часами с 15-минутными перерывами.

Как заявил адвокат Депардье перед началом заседания, «он в беспристрастной, объективной и неоспоримой манере сможет доказать, что все обвинения лживы», передаёт РИА Новости. Этот процесс касается жалоб о неприемлемом поведении актёра в отношении двух женщин — членов съёмочной группы фильма.

Жерар Депардье — фигурант нескольких судебных расследований по обвинению в домогательствах. Кроме того, он фигурант дела якобы о налоговом мошенничестве и отмывании денег.