Друг семьи раскрыл причину увольнения сиделки Бедроса Киркорова

Два года назад Бедрос Киркоров развелся со второй женой Людмилой Смирновой, брак с которой продлился 26 лет. Людмила Смирнова, напомним, жила и работала в Великом Новгороде и не планировала переезжать в Москву.

Тогда в СМИ и социальных сетях появились новости о том, что У Бедроса Филипповича появилась новая дама сердца. Как оказалось, эти слухи были сильно преувеличены. За пожилым народным артистом России ухаживала сиделка Олеся Мельникова.

Затем летом 2024-го года за Киркоровым-старшим начала ухаживать некая Татьяна. Певцу нравилось, что она сторонница нетрадиционной медицины и лечит его народными методами.

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В сентябре Бедрос Филиппович попал в больницу в тяжелом состоянии, но врачам удалось стабилизировать его состояние, и через месяц он уже был дома. Как пишет портал vokrug.tv, Герман Ананянц – профессор и друг певца – рассказал, что в последние месяцы жизни Татьяны рядом с артистом уже не было.

«Филипп ее выгнал. Например, у Бедроса отмечали Новый год, она привезла с собой 12 внуков. Они настолько наглые были, что подбегали к Филиппу: „Давайте сфотографируемся“. Да, лечила его. Это и есть официальная причина, почему он был вынужден ее уволить», — рассказал он в эфире шоу «Ты не поверишь!»

Отец Филиппа Киркорова скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет на фоне проблем с сердцем. Артист был отпет и похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.