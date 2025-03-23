Стас Пьеха обрушился на обидчиков матери
Илона Броневицкая много лет занимается благотворительностью. Она помогает приютам для бездомных животных. Те мне менее, есть недоброжелатели, которые приписывают дочери Эдиты Пьехи корыстные намерения.
Хейтеры обвиняют ее в воровстве и заработке на беспризорных собаках. В этот раз за Илону Александровну вступился ее сын, Стас Пьеха. Об этом рассказывает СтарХит.
«Какие-то мрази, в силу собственных воровских убеждений и унизительного устройства психики, обвиняют мою маму в заработке на собачьих приютах. Я всегда держусь в стороне от подобной грязи, но в данном случае разрывает от желания сказать им, что не все кругом воры и ублюдки», — написал певец в соцсетях.
Стас объяснил, что его мама не только не зарабатывает на животных, но, напротив, вкладывает в помощь им почти все собственные средства.
«Я очень хочу, чтобы она хоть что-то тратила на себя! Но понимаю, что глобально — бессилен, это ее путь и ее служение! Только занимаясь спасением — она счастлива, такой вот человек. И я горжусь тем, что я ее сын. Это обращение исключительно к тем, кто смеет открывать свой грязный рот с подобными заявлениями в ее адрес! Она не одна, нас много и в обиду мы ее не дадим», — резюмировал Пьеха.
Ранее сообщалось, что Стас Пьеха нашел пропавшего в Литве отца, он оказался жив. Известно, что мужчина жил на краю Вильнюса, не работал, питался в бесплатной столовой с бомжами.