Лолита сделала заявление о своих похоронах

Лолита Милявская в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.озвучила близким свою последнюю волю. Певица не хочет, чтобы ее хоронили на столичном кладбище. Лолита попросила кремировать ее тело, а прах развеять.

Об этом пишет Экспресс Газета.

«Кладбища переполнены. Куда там уже. Я не люблю жить тесно. Там уже через голову все перехаживают друг другу. Люди государственной важности – они достойны захоронения и поклонения. Я себя к таким не отношу, поэтому я спокойно себя буду чувствовать развеянной в разных местах. Я, кстати, сказала для хейтеров специально одну пробирку спустить в унитаз, чтобы порадовать», - заявила Милявская.

Ранее российская певица Лолита Милявская прокомментировала заявление депутата Госдумы РФ Николая Арефьева о том, что он готов уничтожить всех собачников с помощью огня.

«Облить и сжечь. Просто цитирую депутата. Подпись: „Убежденная собачница и кошатница, пенсионерка Милявская Л.М.“», — сказала артистка.

Также она добавила, что парламентарий должен будет «ответить за базар».