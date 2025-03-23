Дочь Успенской получила травму на пилоне

Татьяна Плаксина объяснила, зачем занялась балетом для взрослых.

«У меня такая мечта — снять клип на свою песню и станцевать в нем на пилоне. Это не просто увлечение, это целый проект», - сообщила дочь Любови Успенской.

Любовь Залмановна с удовольствием рассказывает о талантах дочери. Татьяна рисует, занимается музыкой, поет, а недавно она увлеклась танцами у шеста.

«Вы видели ее на пилоне? А поет как она там, на пилоне!» — восхищается Успенская.

Плаксина не исключает, что и ее маме понравится начнет танцевать у шеста. Певица не отказывается попробовать, пишет издание thevoicemag.

Но недавно Татьяна получила травму ноги.

«На пуанты запрыгнула с такой яростью!» — сообщила начинающая танцовщица.

В октябре 2024 года дочь Успенской Татьяна Плаксина пропала, а сама артистка заявила о ее возможном похищении. Позже девушка вернулась в Россию и воссоединилась с матерью. Известно, что у девушки были проблемы с наркотическими веществами и психическим здоровьем. Она даже проходила курс лечения в специализированной клинике.