Данко в очередной раз открестился от бывшей семьи

Данко сообщил, что отношения с Натальей Устюменко нанесли ему психологическую травму. Певец обижен на бывшую, ведь она через суд истребовала у него алименты на младшую дочь. Не хочет общаться он и со старшей дочкой, так как та недавно улетела в Канаду.

«Гражданских у меня было много, я их не считаю. Там дети эмигрировали во вражеские нам страны. Я не хочу о них говорить», — заявил артист.

Наталья Устюменко, как пишет Экспресс Газета, живет в Москве. У десятилетней дочери певца Агаты ДЦП, требуются дорогостоящая реабилитация и круглосуточный уход. От Данко она получает алименты – 16 тысяч рублей. Устюменко помогают благотворительные фонды и неравнодушные люди.

Год назад 56-летний Данко впервые официально женился. Его супруга Маша подарила певцу сына. Артист говорит, что наконец по-настоящему счастлив.

«Я смотрю на своего маленького сына и думаю, что на него можно вечно смотреть. Я покупаю коконы, сосочки. Я — суперпапа, я — отец года», — заявил репортерам шоу «Ты не поверишь!» Данко

Ранее Данко объяснял, что не видит смысла общаться с больной дочерью, так как у нее не сохранен интеллект.