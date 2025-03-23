Учащаяся в Лондоне дочь Бони умоляет забрать ее в Россию

Телеведущая Виктория Боня стала мамой всего однажды — в союзе с миллиардером Алексом Смерфитом у знаменитости родилась дочь Анджелина. После разрыва родителей девочка осталась жить за границей. Сейчас 13-летняя звездная наследница учится в частной школе в Лондоне. И ее саму этот факт не устраивает, девочка буквально умоляет маму забрать ее в Россию.

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О сложностях с учебой дочери Боня рассказала в интервью Светлане Бондарчук. Теледива призналась, что ее дочь считает себя русской и не питает теплых чувств ни к столице Великобритании, ни к школе, в которой обучается.

«Она каждый день звонит и жалуется: „Мама, я ненавижу эту школу. Мама, я ненавижу“, — призналась звезда.

Она отметила, что Анджелина изо всех сил пытает убедить родительницу забрать ее в Россию, где они смогут быть вместе.

«Я к ней в Лондон ездила. Она просит: 'Мам, пожалуйста, не отпускай меня, не отдавай обратно“. И мне прям уже плакать захотелось, потому что она еще маленькая», — поделилась переживаниями телеведущая.

К слову, в разлуке мать с дочерью живут по инициативе Алекса Смерфита. Именно он считает, что девочка должна находиться вдали от родительницы.

«Папа говорит, что ей нужна организация. И он прав. Потому что я слишком с ней мягкая. Хотя я могу с ней быть тоже строгой, но мне важно, чтобы она мне доверяла», — пояснила Виктория.

Заставлять Анджелину учиться в ненавистной школе родители, впрочем, не планируют. Отец девочки уже подыскал ей новое учебное заведение, на этот раз во Франции.

«Там много занятий на лошадях, которые она любит, и от Парижа там ехать час. Может быть, мы будем ее переводить туда», — рассказала о планах Боня.

Громкий роман Виктории и Алекса завязался в 2010 году. Они познакомилась в России, куда Смерфит перебрался в попытке открыть сеть кондитерских. В 2012 году у пары родилась дочь, однако отношения они так и не узаконили. А в 2017 году возлюбленные объявили о расставании. Сама Боня объясняла, что никаких скандалов разрыву не предшествовало, чувства просто утихли со временем. Теледива сохранила хорошие отношения с бывшим избранником, они общаются ради общей наследницы.