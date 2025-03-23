Обнародованы требования к будущей солистке группы «Воровайки»

Недавно коллектив группы «Воровайки» что ищет третью постоянную участницу. К будущему члену группы предъявляются достаточно строгие требования.

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Возраст от 18 до 26 лет, умение работать на сцене, энергичность, никакого алкоголя, бизнес-классов и пятизвездочных отелей.

Телеграм-канал SHOT узнал, что на гастроли «Воровайки» летают экономклассом или ездят на поездах в купе. За один концерт гонорар группы составляет 400 тысяч рублей. Живут артистки в четырехзвездочных отелях, обязательно с лифтом. В гримерке только вода и два литра колы (один — без сахара).

Пожалуй, крайне важным группа считает только одно требование — хорошая охрана, которая должна мгновенно пресечь все возможные хулиганские выходки.

«Воровайки» были созданы продюсерами Спартаком Арутюняном и Валерием Лизнером. В 2004 году проект купил продюсер Юрий Алмазов. За всё время своего существования группа выпустила 17 альбомов, а её состав не раз менялся. Среди главных хитов «Вороваек» такие песни, как «Хоп, мусорок», «Не воровка, не шалава» и «Мурки воровайки (Наколочки)».

После смерти Юрия Алмазова в 2019 году все права на «Вороваек» перешли к его сыну, музыкальному продюсеру Никите Надыктову.