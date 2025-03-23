Понаровская рассказала о романе с Павлиашвили

Как оказалось, у Ирины Понаровской и Сосо Павлиашвили в 90-е годы завязался серьезный роман. Артисты скрывали отношения.

Первым о былом проговорился Сосо. По прошествии стольких лет и Понаровская не скрывает, что четыре года они были близки с Павлиашвили, пишет СтарХит.

«Это самая большая любовь. Она одна. Очень сильные были чувства. И, знаете, он же человек состоящий из любви. Он же тоже любит все вокруг себя. Он такой любвеобильный ко всему», — призналась Понаровская в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Несмотря на сильные чувства, в конце концов певица приняла решение о расставании. Павлиашвили был женат, в браке был ребенок.

«Я не могу сказать, что я без конца отмаливаю этот грех, но я разрешила эту проблему для себя в пользу порядочности. Я поняла, что его сын не должен страдать без папы, если я уведу его. И могу сказать, что распорядилась всем, в общем-то, я сама. На пике влюбленности. Не потому, что разлюбила его, не потому что он что-то мне сделал плохое», — объяснила артистка.

Ирина уточнила, что ранее никогда ничего не говорила о Сосо – из уважения к его нынешней семье.

Ранее популярный российский певец Сосо Павлиашвили признался, что старается делать доступными цены на билеты на свои концерты, чтобы больше слушателей могли получить эмоции от его музыки. Часть прибыли артист регулярно жертвует на благотворительность.