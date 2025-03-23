Группа «Непара» осталась без солистки

Дарья Храмова ушла из музыкального коллектива «Непара». Об этом певица сообщила в микроблоге.

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«Уважаемые дамы и господа! В ближайших концертах группы „Непара“ меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — написала девушка.

Причину своего решения Дарья не озвучила. Поклонники удивлены, поскольку еще в феврале, в беседе с журналистами певица опровергла слухи о распаде группы, которые появились в соцсетях. Тогда она отметила, что они с солистом «Непары» Александром Шоуа выступают вместе, но это не мешает им вести и собственные проекты, пишет 5 Канал.

«У нас разные команды. Разные люди занимаются. Объединимся в одной точке когда-то, а потом расходимся», — сказала тогда Храмова.

Некоторые фолловеры думают, что у Храмовой с Шоуа мог возникнуть конфликт, подобное уже случалось ранее. Из-за ссор несколько лет назад дуэт покинула певица Виктория Талышинская.

Дарья Храмова родилась 15 июня 1996 года в подмосковных Люберцах. В четыре года она дебютировала в передаче «Утренняя звезда». Училась в школе с творческим уклоном.

Поступила в Московский гуманитарный университет на отделение музыкального искусства эстрады. В 2017 году открыла свою вокальную студию.