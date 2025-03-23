Певица Ирина Дубцова случайно проговорилась, что она почти замужем

Певица Ирина Дубцова случайно проговорилась, что она практически вышла замуж.

© Passion.ru

Артистка во время обсуждения ее конфликта с Прохором Шаляпиным объяснила, что у них с бывшим другом разные ценности. Также она подчеркнула, что ей только 43 года и она уже практически сыграла свадьбу.

Однако затем Дубцова осознала, что произнесла вслух и уточнила, услышали ли журналисты про ее планы на свадьбу.

«А мне пока только 43. То есть я ему не подхожу для этого дела. Это А. И Б – я практически замуж, в целом. Это я вслух сказала?» — отметила исполнительница в беседе с изданием ROCKET MAG.

В октябре 2024 года Ирина Дубцова открыто призналась в том, что была бы не против выйти замуж еще раз, а в новогоднюю ночь 2025-го опубликовала снимок, где она позировала вместе со своим новым возлюбленным. Тогда Ирина подчеркнула, что ее молодой человек Дмитрий Ильин является ее главным итогом уходящего 2024-го года.

Напомним, что в 2004-м Дубцова вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына, который сделал ей предложение во время одного из отчетных концертов «Фабрики звезд». Спустя два года у них родился сын Артем. Но в 2008 году брак распался.

Ранее мы писали о том, что Ирина Дубцова опубликовала романтичное фото с новым возлюбленным.

Также сообщалось, что Ирина Дубцова высмеяла Прохора Шаляпина и заявила, что «он стал мемом».