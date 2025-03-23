Лолита вмешалась в скандал с Кудрявцевой

Лера Кудрявцева ведет несколько проектов на ТВ. Не всем зрителям нравится резкая манера общения телеведущей. Много негатива в свой адрес она получает после выхода шоу звезд 90-х. Леру активно критикуют зрители, некоторые даже требуют выгнать ее с телевидения.

Лолита Милявская, которая в этом сезоне также была в жюри одного из выпусков «Суперстара», вступилась за Кудрявцеву. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Я думаю, что так пишут– безработные люди, которым лишь бы чего-то плохое найти и написать. Смысл любого шоу, как и любого вида искусства, – конфликт. Если нет конфликта, зритель не смотрит. Это драматургия», – объяснила Лолита.

Лолита считает, что в шоу Лера представляет мнение зрителя.

«Не могут все четыре члена жюри совпадать по мнению. Мы все – разные. Я по образованию – режиссер. Рядом со мной – вокалист группы «Иванушки». Сергей Соседов – музыкальный критик. Лера – с МГУшным образованием, представляет зрителя, потому что она – телеведущая. Поэтому у нас не могут совпадать мнения у всех», констатирует Милявская.

Лишь недавно восстановившая здоровье после серьезной травмы колена Лера Кудрявцева в начале весны оказалась вынуждена вновь обратиться за помощью к медикам. Телеведущая воспользовалась несколькими свободными днями, чтобы провести 4-дневный отпуск на море, но уже в первый день получила травму.