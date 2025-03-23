Буланову получившую бытовую травму, спас сын

Татьяна Буланова появилась на светском мероприятии с перевязанной рукой. По словам исполнительницы, она случайно сильно поранила себя ножницами.

«Я неудачно открыла посылку и попала ножницами маникюрными прямо в вену. Надеюсь, все позади», — объяснила Буланова.

На помощь Татьяне сразу же пришел сын Александр, который и остановил кровотечение. Сейчас он живет вместе с ней. При этом у молодого человека есть своя квартира в Санкт-Петербурге. Судя по всему, Александра не устраивает местоположение и метраж жилья, информирует портал thevoicemag.

«Я хочу моим детям купить жилье. У одного ребенка оно есть, но я хочу его поменять. У него однушка, а это не очень удобно», — объяснила Буланова беседе с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!».

Напомним, что Александр родился у Булановой в браке с музыкантом Николаем Тагриным. Недавно Татьяна сообщала, , что старший сын переехал в их семью. Это случилось из-за жилищного вопроса.

Также у знаменитости есть сын от футболиста Владислава Радимова. 18-летний Никита живет с мамой и отчимом, а также старшим братом.