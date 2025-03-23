Ирина Шейк тайно встречается с Томом Брэди

Ирина Шейк вновь проводит время с американским футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Life&Style .

«Они оба летают на частных самолетах и бронируют закрытые места, где гарантируется конфиденциальность. Они не используют свои настоящие имена, а регистрацией занимается помощник. Без сомнения, это дает их роману немного острых ощущений. Скрываться — это весело и волнительно», — рассказал инсайдер.

В феврале СМИ писали, что супермодель опять стала встречаться с бывшим мужем Жизель Бюндхен, спортсменом.

В ноябре 2023 года Ирина Шейк была замечена в квартире Брэди в черном кожаном наряде. А в декабре того же года спортсмен забрал супермодель из ее отеля во время Art Basel в Майами. Знаменитости также были замечены во второй раз на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо.

Ранее Ирина Шейк поделилась в новом интервью самым важным советом, какой когда-либо получала. По словам манекенщицы, много лет назад ей сказали, что не стоит зацикливаться на отказах — в работе, личной жизни и других сферах.