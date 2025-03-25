Певица Ирина Понаровская впервые дала концерт после смерти сына

В прошлом году в семье Ирины Понаровской случилось несчастье — умер единственный сын звезды Энтони. 72-летняя артистка долго переживала утрату, но, наконец, нашла в себе силы выйти на сцену и дать концерт.

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Певица не выходила на сцену полгода. Накануне заслуженная артистка России впервые дала концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Перед началом выступления Понаровская обратилась к зрителям. Исполнительница призналась, что не смогла придумать красивую речь, но все же с теплом приветствовала фанатов.

Артистка очень волновалась перед выходом на сцену, пишет Voice.

«Я сегодня без сознания, потому что волнение переходит все границы. Оно уже на уровне медитации», — отметила Ирина.

Понаровская призналась, что ее очень греет любовь зрителей. Без них артистке было бы сложно творить. Ирина призвала не планировать будущее, а радоваться настоящему и каждому дню. Следующего дня может и не быть, считает она.

Недавно Ирина призналась, что у нее был роман с женатым Сосо Павлиашвили. Спустя годы артистка называет бывшего избранника единственной и «самой большой любовью».