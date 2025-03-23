«Дискотека Авария» второй год не платит штраф за служебный автомобиль

Лейбл Алексея Рыжова и Алексея Серова «Авария Энтертеймент» в 2024 году заработал около 6 миллионов рублей. При этом судебные приставы второй год не могут заставить музыкантов из «Дискотеки Аварии» оплатить долг. Это штраф ГИБДД, который оформлен на машину компании в 2023 году. За два года к сумме прибавилось 10 тысяч рублей сбора.

Как рассказывает Телеграм-канал SHOT, «Авария» сейчас берет за выступление на корпоративах 4,8 миллиона рублей. В райдере по-прежнему присутствуют четыре «Доширака» с говядиной и курицей, три корочки хлеба и 10 шоколадных конфет.

«Дискотека Авария» раньше была одной из самых популярных групп в отечественном шоу-бизнесе. Коллектив выпускал хиты, гастролировал по стране и снимался в телевизионных программах. Потом какое-то время о музыкантах практически ничего не было слышно. Но в прошлом году популярность группы вновь начала набирать обороты.