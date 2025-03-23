Стало известно, какое наследство оставила Голубкина

Лариса Голубкина ушла из жизни после тяжелой болезни. Пока не обнародовано, оставила ли актриса завещание. В любом случае, Наследником первой очереди будет единственная дочь актрисы Мария Голубкина.

Ларисе Голубкиной принадлежала трехкомнатная квартира на Селезневской улице, в двух минутах ходьбы от Театра Российской армии, в котором она прослужила более 60 лет. На рынке недвижимости квартира может стоить примерно 30 миллионов рублей.

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Как пишет Экспресс газета, эта трехкомнатная квартира – результат объединения находящихся рядом «двушки» Голубкиной и «однушки» Миронова. Получилась «трешка» с кабинетом Андрея Миронова, в котором все осталось неизменным, как при жизни актера.

Была у Ларисы Голубкиной дача в Московской области. Ее судьба неизвестна – актриса не любила заниматься хозяйством, возможно, загородная недвижимость подарена или продана.

В последнее время Голубкина жила в пансионате администрации президента «Сосны». В хоспис актрису перевели во второй половине января. Звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной не стало 22 марта. Прощание с ней пройдет 25 марта в Театре Российской армии.