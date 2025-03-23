Галкин* пожаловался на мошенников: клянчат деньги от его имени

Мошенники собирают деньги от имени артиста Максима Галкина* и его жены певицы Аллы Пугачевой, используя фейковые видео. Шоумен лично опроверг причастность к сбору средств и призвал поклонников быть бдительными.

© РИА "ФедералПресс"

«Ходит фальшивая реклама с моим переделанным видео! Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники!» – предупредил юморист.

В интернете распространяется видеоролик, созданный злоумышленниками с использованием образа Максима Галкина*. Мошенники утверждают, что это официальная программа, организованная для сбора средств на нужды покинувших страну россиян. Комик настоятельно призвал поклонников быть бдительными и не доверять подобным объявлениям, подчеркнув, что он не имеет к этому никакого отношения, пишет aif.ru.

Напомним, певица Алла Пугачева после переезда на Кипр сталкивается с серьезным стрессом. В последние месяцы ее эмоциональное состояние стало предметом обсуждения в светских кругах, а недавняя перепалка с российской журналисткой только подогрела слухи.

*физическое лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом