Концерт МакSим стал судьбоносным для пары из Ставрополя

МакSим дала концерт в МТС Live Холле Екатеринбурга. На площадке собрались почти пять тысяч зрителей. И как минимум для двоих мероприятие запомнится на всю жизнь.

МакSим исполнила несколько песен, а затем объявила, что в зале есть один молодой человек из Ставрополя, который обратился к ней за помощью. И повод был столь трогательным, что певица просто не могла ему отказать, пишет «Комсомольская Правда».

«Друзья, всем здравствуйте! Хочу сказать спасибо прелестной певице МакSим. Ее песни сопровождали всю мою любовную историю. Поэтому я хочу сюда пригласить свою девушку. Я знаю, как сильно ты мечтала попасть сюда, как для тебя это важно. Я очень тебя люблю и хочу провести с тобой всю оставшуюся нашу жизнь и хочу, чтобы ты стала моей женой!» – сказал со сцены парень

Девушка поднялась на сцену и расплакалась от счастья. Пару проводили аплодисментами.

41-летняя певица Марина Максимова, известная по псевдониму МакSим, берет за свой концерт 4,5 млн рублей. Автограф знаменитости стоит 10 долларов.