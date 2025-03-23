«В беленьких чулочках на операцию». Какой диагноз скрывает Виторган

Максим Виторган уже несколько дней умело держит в напряжении поклонников, размещая в соцсетях снимки из больницы. Вопросы поклонников о его здоровье он игнорирует, но не забывает слать шутливые приветы аудитории.

Начал актер с того, что запостил фото, где он на каталке и в компрессионных чулках.

В беленьких чулочках поехал-ка я на операцию, - такими словами сопроводил актер снимок.

Поклонники начали гадать, что за операция, плановая она или экстренная. И как Виторган вообще попал в больницу. А актер тем временем продолжил подогревать интерес к своей персоне, несколько увядший после его антироссийских высказываний.

Актер через три дня после операции разместил очередной пост и рассказал о самочувствии.

Третье утро. Шорты кое-как надел сам. О носках пока речи не идет. Времени вагон, можно было бы о многом подумать, но похоже мозговой процесс как-то связан с позвоночником. Ток не идет, - пошутил он.

Также разместил фотографию, на которой он, изрядно похудевший, стоит, опираясь на ходунки. Он назвал их своим индивидуальным транспортом.

Теперь подписчики забеспокоились, что же происходит, и почему актер не может сам надеть носки и не способен стоять. Стали появляться подозрения, что он сам не может ходить после загадочной операции и вообще скрывает страшный диагноз.

Актер прекрасно разыграл драматическую роль, умело недоговаривая, но никого не обманывая. Будем надеяться, что после загадочной операции актер пойдет на поправку очень скоро.

В одной из последних видеозаписей Виторган пожаловался, что у него есть сложности в передвижении, а также ухудшилась память.

Сегодня решил предпринять попытку поработать. Уселся на стул, как смог. Ну давай, мозг, включайся! - снова пошутил артист, постучав себя по голове.

Несмотря на трудности, Максим выглядит вполне бодро. Можно предположить, что сложности после операции связаны с иммобилизацией и далеко не юным возрастом актера.

Напомним, что последние пару лет Максима Виторгана обвиняли в том, что он уехал в Израиль, как и некоторые его коллеги, настроенные против России. Поводом к тому стал снимок в компании Аллы пугачевой, Михаила Шаца, иноагента Семена Слепакова, сделанный в Тель-Авиве.

Я никогда не уезжал жить в какое-либо другое место. Как жил в Москве, так и живу. В том же доме, начиная с 1979 года, - опроверг Виторган обвинения.

На их фоне в 2023 году актера вырезали из второго сезона сериала «Контакт» и заменили на дипфейк. Из титров имя Виторгана также удалили.

Актер продолжает творческую деятельность в России. Осенью прошлого года он играл на сцене театра «Пространство «Внутри» в спектакле «Три сестры» одну из главных ролей.