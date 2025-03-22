Татьяна Буланова внезапно появилась в Кремле с синяками

Певица Татьяна Буланова стала участницей юбилейного концерта Кая Метова в Кремле. На сцене она исполнила с ним дуэт "Не уходи, побудь". А за кулисами удивила внешним видом. Корреспонденты "МК" обнаружили у Татьяны синяки на шее. Их певица попыталась скрыть слоем грима, но не получились. Синяки предательски просвечивались.

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- Меня никто не бил, это я к косметологу так сходила, - рассказала Татьяна. - Было больно! Но что поделать! Красота требует жертв! - Мне уже надо не только к косметологу, но и к хирургу, - вздохнула артистка. - Подруги даже нашли мне врача. Я сказала: "Да, да, да". Но все не решаюсь. Я и к косметологу шла долго. Первый раз попала в 39 лет.

Певица говорит, что с удовольствием бы усовершенствовала внешность.