Отец Тиммы сомневается в психическом здоровье Седоковой

Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. Родные и близкие баскетболиста винят певицу в смерти Яниса. Об этом отец умершего, Райтис Тимма, рассказал в программе на МУЗ-ТВ.

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«Янис ее любил и думал — если любишь, ты не можешь быть такой свиньей. И это его грызло, рвало сердце, конечно, он был злой. И я бы не радовался, если бы был на его месте. Кто радовался бы? Вы можете хоть одного человека назвать, кто был бы рад, если бы его жена изменяла?», — сказал Райтис.

Он подчеркнул, что Янис никогда не был депрессивным, не употреблял запрещенные вещества. А вот в психическом здоровье Седоковой он сомневается пишет СтарХит.

«Надо справку взять из психиатрической больницы, вылечили ее до конца или нет», — уточнил Тимма-старший.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва.